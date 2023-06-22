Украина может получить 120 танков Leopard в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные страны планируют поставить украинской армии в 2023 году 250 танков, в том числе 120 Leopard. Об этом он сказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным, пишет RT.

По прогнозам Шойгу, в это число войдет 31 Abrams и «остатки, которые насобирали по всему миру», в частности 95 танков Т-72.

Совещание, которое созвал президент России Владимир Путин, проходит в эти минуты. Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца. Также в ходе контрнаступления ВСУ было уничтожено более 13 тысяч украинских военных.

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Айрат Назипов