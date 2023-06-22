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Михаил Мишустин прилетел в Казань

12:18, 22.06.2023
Михаил Мишустин прилетел в Казань
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Казань. В аэропорту его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов и Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Михаил Мишустин осмотрит производственные площадки Казанского авиационного завода, проведет совещание по развитию отрасли. Также состоится двухсторонняя встреча с Рустамом Миннихановым.

Сегодня «Реальное время» писало, что в мероприятиях поездки примут участие вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр финансов Антон Силуанов.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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