Количество вакансий в Татарстане близко к историческому максимуму

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Количество вакансий, предлагаемых татарстанцам работодателями, практически достигло исторического максимума. Об этом заявила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— Практически исторический максимум числа вакансий, которые сегодня предлагают работодатели. Мы можем сказать, что на одного безработного приходится пять-шесть вакансий, — сообщила она.

Эльмира Зарипова уточнила, что в Татарстане безработица носит структурный характер — есть территории трудоизбыточные, есть трудонедостаточные. В качестве нетрудоустроенных в регионе на сегодняшний день зарегистрировано около 6,3 тысячи человек, а количество вакансий достигает 35 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Безработица в Татарстане находится на историческом минимуме. В в мае 2023 года ее уровень составил 0,31%, Самый высокий среди 45 муниципалитетов Татарстана показатель зафиксировали в Нижнекамском районе — 0,54%.



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Татьяна Демина