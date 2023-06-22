«Это изобретение рассматривает такие вещи, которые не нужно представлять за границей»

Как выяснило «Реальное время», ученые Казанского федерального университета разработали способ синхронизации шкал времени. Разработку уже запатентовали, но вот на практике еще не применяли. Ученые жалуются на то, что стоимость проекта слишком большая, а деньги вкладывать никто не хочет. Подробности — в материале издания.

Разработка позволяет передавать информацию по метеорному радиоканалу

Создателями способа синхронизации шкал времени выступили три преподавателя КФУ: Аркадий Карпов, Ирина Лапшина и Амир Сулимов. Разработку впервые запатентовали в 2017 году. Обновлять свое изобретение ученые продолжают по сей день.

Из проектной документации, которая есть в распоряжении «Реального времени», следует, что изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания систем синхронизации шкал времени пространственно-разнесенных объектов. Техническим результатом изобретения является сокращение объема измерений при синхронизации шкал времени пространственно-разнесенных хранителей времени и частоты по метеорному радиоканалу. Результата достигают использованием для создания канала передачи данных о точном времени метеорных следов.

скриншот realnoevremya.ru проектной документации

Сущность способа синхронизации составляют следующие операции. Метки времени передают по каналу, создаваемому метеорными следами, на которых происходит рассеяние сигнала, несущего информацию о метке времени, вперед, в точку приема, и назад. Проще говоря, эта разработка позволяет передавать зашифрованную информацию при передаче секретных ключей на тысячи километров.

«Деньги в разработку вкладывать не хотят»

«Реальное время» пообщалось с одним из создателей разработки — доктором наук, профессором кафедры радиофизики КФУ Аркадием Карповым. Он объяснил, что изобретение связано с защитой информации. Применяться оно может в криптографии (метод изучения шифрования информации, — прим. ред.) при передаче секретных сообщений.

— Данная разработка требует очень больших вложений, кто-то проявляет к ней интерес, но он не развивается дальше. У нас еще не было практического опыта применения разработки. Стоимость таких разработок может доходить до десятка-сотни миллионов рублей, — сетует Карпов.

Ученый также прояснил, для чего используются в разработке метеорные каналы. По словам Аркадия Карпова, для того чтобы радиоволна попала от приемника в передатчик, надо, чтобы где-то она отразилась. Сделать это позволяют как раз метеорные каналы. Именно с помощью них можно передавать зашифрованную информацию на очень дальние расстояния. С помощью изобретения ученых из КФУ передавать данные можно с радиоволной, которая отражается от метеоритов, влетающих в атмосферу Земли.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Наша лаборатория занимается разработками подобных проектов на протяжении 50 лет. Такие изобретения появляются по результатам многолетних исследований. Данная разработка может применяться там, где нужна высокоточная синхронизация носителей времени. Например, если нужно, чтобы часы в Москве работали с такой же точностью, как в Казани. Мы создали более точную и автономную систему, чем ГЛОНАСС, — сказал нам Карпов.

По его словам, покупателей на их разработку практически нет, а деньги в нее вкладывать никто не торопится. Но при этом ученый отмечает, что у них уже есть заказы от местных силовых структур.

— Всем нужно, чтобы разработка лежала готовая на столе и решали, купить или не купить, а деньги в разработку вкладывать не хотят. Эту разработку мы не представляли за рубежом, это изобретение рассматривает такие вещи, которые не нужно представлять за границей, — заключил Аркадий Карпов.

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Артур Казанцев