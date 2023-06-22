Сергей Шойгу заявил об отсутствии необходимости в новых добровольцах для спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив) .

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство не видит необходимости в новых добровольцах для спецоперации. Такое заявление он сделал на совещании с постоянными членами Совбеза.

По его словам, контракт с Минобороны подписали 114 тысяч человек. В среднем за сутки договор заключают 1 336 человек.

— Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса, — цитирует его RT.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Совещание, которое созвал президент России Владимир Путин, проходит в эти минуты. Как заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, с 4 по 21 июня российские военные уничтожили 246 украинских танков, в том числе 13 западного образца. Также в ходе контрнаступления ВСУ было уничтожено более 13 тысяч украинских военных.



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Айрат Назипов