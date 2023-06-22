Михаил Мурашко: «Очень приятно, что сегодня детскому здравоохранению уделяется такое колоссальное внимание»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Кардинально поменялась ситуация по помощи ребенку»

Сегодня в казанском поселке Дербышки открыли долгожданный филиал детской городской поликлиники №6. На торжественном открытии присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и сотрудники учреждения. Четырехэтажное здание занимает площадь в 6,3 тысячи квадратных метров. Финансирование проекта составило 680 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов.

— Это один из объектов, который был совместно с нашими федеральными коллегами реализован в республике. Их достаточно много, и, конечно же, мы искренне благодарны президенту нашей страны Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину. <...> На самом деле есть за что гордиться, — подчеркнул Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как отметил Мурашко, ситуация в детском здравоохранении изменилась в лучшую сторону.

— Очень приятно, что сегодня детскому здравоохранению уделяется такое колоссальное внимание. Буквально каждую неделю открываются медицинские организации, которые оказывают медицинскую помощь детям. Это и реабилитационные центры, и стационары, и сегодня поликлиника, — прокомментировал он. — Конечно, кардинально поменялась ситуация по помощи ребенку. Сегодня, начиная с самого рождения, ребенок уже охвачен целой массой специальных тестов, таких как для выявления врожденных наследственных заболеваний. Сегодня мы первая страна в мире, которая проводит такое количество исследований у новорожденных.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр также добавил, что благодаря системному подходу к вопросу о детском здравоохранении, младенческая смертность в стране достигла исторического минимума.

— 30 миллиардов рублей направлено на создание условий для реабилитации пациентов, поэтому и в стране на сегодняшний день исторический минимум младенческой смертности — 4,1. Эта цифра, которую делают наши специалисты. Фактически сегодня мы можем говорить, что именно системность построения помощи ребенку в стране позволяет нам бороться за жизнь каждого из них, — сказал Мурашко.

В свою очередь, главный врач поликлиники Мансур Китаев поблагодарил министерства здравоохранения Татарстана и России и подчеркнул важность открытия нового филиала:

— Работать в комфортных условиях — это большой подарок для нашего коллектива, а для жителей Дербышек — в комфортных условиях получать медицинскую помощь. <...> Доступность, качество медицинской помощи — это основная задача, которой мы занимаемся. Здоровье детей — это очень важно, незаменимо.

«В Казани впервые в государственной поликлинике есть такой комплекс»

Расположен новый филиал в Дербышках по адресу: улица Правды, 20а.

— В поликлинике созданы комфортные условия для пребывания пациентов. Есть зона ожидания, кафе, просторные холлы, места для кормления, — подчеркнул Китаев.

Впервые в Дербышках откроют кабинет травматологии, который будет работать круглосуточно. Кабинет дежурного врача также открыт 24 часа в сутки.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— В поликлинике идет разделение потоков. Все температурящие проходят через фильтр, а дети с заболеваниями идут на прием к дежурному врачу. Для выписки справок, рецептов, больничных листов пациенты идут в кабинет здорового ребенка. На входе встречает администратор. Если пациент идет без записи, то его тогда уже направляют, он берет талончик и проходит к своим специалистам, — объяснил главврач.

Поликлиника рассчитана на 180 посетителей в день, но «мощность позволяет приводить до 400 пациентов». Прикреплены к учреждению почти 11,5 тысячи детей, проживающих в Дербышках и ближайших поселках.

— Здесь, в Дербышках, раньше не было рентген-кабинета, не было травматологического пункта. Сейчас это будет, это доступно уже для детишек Дербышек, — сообщил спикер, отметив, что рентген-кабинет уже начал функционировать.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, впервые в бюджетном учреждении станет возможным провести эндоскопию под общим наркозом. На данный момент кабинет только формируется.

— Отделение реабилитации — отдельно идет электролечение, светолечение, теплолечение и ингаляционное лечение, отдельно есть галокамера, соляная шахта, которая доступна для детей. В Казани впервые в государственной поликлинике есть такой комплекс. Есть генератор, который насыщает комнату кислородом, стены обработаны солью, играет легкая музыка. Дети в комфортных условиях сидят, проходят профилактику органов дыхания, — добавил медик.

Всего в филиале работают 65 сотрудников — 25 врачей и 40 медсестер. В ближайших планах — расширение штата.

До постройки здания два филиала детской поликлиники №6 находились на первых этажах жилых домов

О появлении отдельно стоящей детской поликлиники в Дербышках впервые заговорили в сентябре 2019 года во время обсуждения социальной составляющей Генплана Казани до 2040 года. Более предметно тему затронули в июле 2021-го. Тогда сообщалось, что поликлинические отделения появятся в казанских ЖК «Салават купере» и «Весна». В целом на строительство 222 медучреждений собираются направить 6,2 миллиарда рублей.

До постройки нового здания в Дербышках находилось два филиала детской поликлиники №6 и оба находились на первых этажах жилых домов — по адресам: ул. Советская, 22а и ул. Главная, 68. И их явно было недостаточно, так как в Сети полно негативных отзывов на тему нехватки врачей и больших очередей.

Стройка нового медучреждения стартовала в апреле 2022 года. Сдать проект планировалось к первому кварталу 2023 года.

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Елизавета Пуншева