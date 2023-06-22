В Казани в июне 2024 года планируют провести игры БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Игры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют провести в июне 2024 года в Казани. В программу соревнований, по предварительным данным, войдут 22 вида спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта России.



— Наше объединение остается примером подлинной многосторонности и уважения друг к другу. Мы последовательно выступаем за всестороннее укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС — на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации, взаимного уважения и равного допуска спортсменов к соревнованиям. Сейчас как никогда важно укреплять наше сотрудничество в БРИКС, развивать новые форматы межгосударственных спортивных мероприятий, — сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Он отметил, что игры БРИКС не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах столицы Татарстана.

— В Спортивной хартии БРИКС будут зафиксированы основные принципы развития спорта на пространстве объединения. Широкие перспективы открывает сотрудничество по линии отдельных видов спорта. С этой целью предлагаем рассмотреть возможность учреждения чемпионатов и профессиональных лиг БРИКС, — указал Матыцин.

В мае министр спорта предложил провести Игры БРИКС в 2024 году в России. Соответствующую идею он озвучил президенту страны Владимиру Путину. Матыцин отметил, что в России будут укреплять спортивный суверенитет страны. По его словам, для этого необходимо сотрудничать с СНГ, ШОС и БРИКС. Глава ведомства подчеркнул, что эти межгосударственные объединения не подвержены санкциям и ограничениям со стороны спортивных структур.

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Маргарита Головатенко