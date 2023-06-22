Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин в сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова посетил цеха Казанского авиационного завода.

Ему рассказали о процессе сборки Ту-160. В частности, продемонстрировали пункт по сварке узла поворота. Также Мишустину показали процесс переоснащения предприятия.

В частности, было отмечено, что Казанский авиационный завод одним из первых начал закупать отечественное оборудование. Сегодня в цеху действует 39 станков российского производства.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня Мишустин прилетел в Казань. Он должен провести совещание по развитию отрасли и двустороннюю встречу с Рустамом Миннихановым. Они уже возложили цветы к Вечному огню в парке Победы.

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Айрат Назипов