«Известия»: Роспотребнадзор запретит отключать воду более чем на две недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Роспотребнадзор хочет запретить муниципальным властям отключать горячую воду ежегодно в период профилактических работ летом более чем на 14 дней на законодательном уровне, сообщают «Известия», ссылаясь на проект документа ведомства.

— В 2021 году утратил силу СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения...», который установил требование: отключение систем не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов, — напомнили в ведомстве.

Органы местного самоуправления сами устанавливают продолжительность ремонта инфраструктуры ЖКХ, но сроки в две недели носят лишь рекомендательный характер.

По этой причине, как отметили в Роспотребнадзоре, «учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», решено изменить санитарные требования.

Поэтому служба включила положение о максимальных сроках отключения горячей воды в 14 суток.

Газете также уточнили, что за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения тепловые компании могут понести ответственность в виде отстранения от работ на 90 суток.

В конце апреля власти Казани опубликовали график отключения горячего водоснабжения на сетях АО «Казэнерго» в 2023 году. Ознакомиться с графиком ремонта и гидроопрессовок можно в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова