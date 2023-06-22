Глава Минстроя России: для модернизации инфраструктуры ЖКХ необходимо 2,2 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры требует финансирования на 2,2 трлн рублей, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совфеде.



— Уже сегодня 2,3 трлн рублей у нас уже обеспечено финансированием, если в комплексе посмотреть на все действия, которые мы производим. 2,2 трлн рублей — это задача, которую необходимо проработать. Эта сумма без учета работы в новых регионах, — сказал он.

По его словам, более 40% линейных объектов нуждаются в замене или капитальном ремонте. Необходимо капитально ремонтировать 43% сетей водоснабжения, 30% — теплоснабжения и 46% — водоотведения.

Фото: realnoevremya.ru

Файзуллин отметил, что из общего объема инвестиционных бюджетных кредитов в один триллион рублей в 2021—2025 годах на реализацию 533 объектов коммунальной инфраструктуры направляется почти 300 миллиардов рублей, сообщает «Российская газета».

В апреле Татарстану на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию одобрили программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Объем ее финансирования из федерального бюджета составит 4,3 миллиарда рублей.



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Маргарита Головатенко