В Татарстане в выходные сохранится прохладная погода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане до конца текущей недели сохранится прохладная погода — днем температуры воздуха не превысят +24 градусов. В начале следующей семидневки воздух прогреется до +26°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 23 июня, в Татарстане установится облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью ожидается от +4 до +9 градусов, днем — от +16 до +21°С.

Небольшой дождь местами пройдет и днем в субботу, 24 июня. Температура воздуха составит +17—22°С. Ночью существенных осадков в Татарстане не ожидается, похолодает до +5—10 градусов.

В воскресенье, 25 июня, также прогнозируется небольшой дождь и от +19 до +24 °С. Ночью осадки маловероятны, температуры воздуха ожидаются в пределах от +6 до +11 градусов.



В воскресенье, 25 июня, ночью осадки маловероятны, днем пройдет небольшой дождь. Ночные температуры составят +6—11°С, днем потеплеет до +19—24°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 26—27 июня, вероятность осадков небольшая. Днем потеплеет до +20—26 градусов.

Небольшой кратковременный дождь ожидается в республике и сегодня, 22 июня. Возможна также гроза. Температуры воздуха не превысят +13—18 градусов.

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Татьяна Демина