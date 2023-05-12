Итоги дня: шефство Татарстана над Рубежным, реформа высшего образования, приговор экс-замглавы ФСИН
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 12 мая:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. К его реализации приступят в следующем учебном году. В регионах введут базовое высшее образование на срок от 4 до 6 лет и специализированное высшее образование от года до 3 лет.
- Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для уменьшения оттока россиян за границу. Также необходимо создать условия для возвращения из-за рубежа жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
- Татарстан займется восстановлением Рубежного — город находится неподалеку от Лисичанска в ЛНР. Главная задача — приведение в порядок необходимой инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности людей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил «навести порядок с целевым использованием грантов в сельском хозяйстве». Это касается и средств, выданных на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств.
- Рустам Минниханов раскритиковал некоторые районы республики за отсутствие должного уровня организации работы ритуальных предприятий. В некоторых из них отсутствуют специализированные организации, а их работу выполняют коммерческие компании.
- Рустам Минниханов призвал глав районов и городов лично контролировать реализацию республиканской программы «Наш двор». Он обратил внимание, что на ее реализацию выделяют большие средства и работы должны быть выполнены на должном уровне.
- Правительственная комиссия не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Министры указали, что в пояснительной записке отсутствует анализ правоприменительной практики, который бы позволил определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы.
- В Крыму разбился вертолет Ми-28 во время учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли.
- В Госдуму внесли законопроект, направленный на проведение «Игр будущего» в Казани в 2024 году. Он содержит комплекс положений, принятие которых необходимо для успешного проведения мероприятий и продвижения соревнований на международной арене.
- В России вынесли первый приговор за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 201.1 УК РФ). Пять лет условно получил руководитель оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор» Анатолий Михалин.
- Экс-замдиректора ФСИН России Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребление полномочиями. Его также лишили звания. Кроме того, с него взыщут более 370 млн рублей.
- В Казани антикоррупционную экспертизу проходит проект изменений в постановление о создании маневренного жилищного фонда для временного проживания. Изначально договор найма для граждан можно было заключить на «иной срок», а теперь может быть возможно до завершения расчетов или предоставления им жилых помещений, «но не более чем на два года». Подробности — в материале «Реального времени».
- Праздник «Изге Болгар жыены» в Болгаре посетят более 40 тысяч гостей, включая участников Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На нем впервые организуют выставку реликвий пророка Мухаммеда. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В России с 1 января 2024 года запустят программу поддержки врачей, фельдшеров и медсестер, приезжающих работать в гарнизонные медучреждения. Размер единовременных компенсационных выплат составит от 1 до 2 млн рублей.
- На строительство канализационных очистных сооружений в Иннополисе готовы выделить 993,3 млн рублей. Источник финансирования в проекте контракта не указан. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по зданию решеток и песколовок, комплексу доочистки и так далее.
- Международный аэропорт Бегишево предъявил претензии к заказчику-застройщику — подведомственному Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», потребовав устранить недостатки, выявленные по итогам реконструкции первой очереди. Дело рассматривает татарстанский арбитраж. Детали — в материале «Реального времени».
- Всероссийская федерация волейбола подала иск в Спортивный арбитражный суд для получения от Международной федерации волейбола компенсации в размере более чем $76,3 млн из-за отмены чемпионата мира в стране. Сумма не является окончательной и может быть увеличена.
- Российский электромобиль «Атом», представленный проектом АО «Кама» гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна, начнут собирать в 2025 году. Площадку для производства еще не определили — рассматривается завод Ford в Набережных Челнах и другие страны, например, Китай.
- Здание бывшего казанского тубдиспансера на улице Шаляпина снесут для строительства лаборатории кожно-венерологического диспансера. Специалисты разрабатывают проектную документацию, необходимую для проведения работ. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Мамадышском районе Татарстана построят первый в республике розарий. Его реализацией займется предприниматель Ромик Палян.
- Глава бюджетного комитета Госсовета Татарстана Леонид Якунин заявил, что с введением механизма единого налогового платежа регионы ощутили потери в сборах по НДФЛ — от 13 до 20% от общей суммы сборов. Для того, чтобы исправить ситуацию найден компромиссный вариант — зачисления в приоритетном порядке, то есть через единый федеральный счет и сразу в местную казну. Соответствующий законопроект вчера вечером был зарегистрирован в системе Госдумы. Детали — в материале «Реального времени».
- Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск представил в качестве генерального директора соцсети Линду Яккарино. С ней он хочет превратить платформу в «универсальное приложение».
Ключевые события 443-го дня специальной военной операции на Украине:
- МИД России сообщил, что российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. В ведомстве отметили, что решение Великобритании является «крайне враждебным».
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ у н. п. Двуречное и Новоселовское. Потери украинских войск составили более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийская система М109 Paladin производства США и самоходная артиллерийская установка «Акация».
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Торского. За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.
- В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. Подразделения ВДВ оказывают им поддержку и пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах. За прошедшие сутки в районе города авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.
- На Соледарском тактическом направлении ВСУ провели наступление на всей линии боевого соприкосновения, протяженностью более 95 километров. Подразделениями предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков и другая военная и специальная техника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.
- На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны, подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.
- Всего на Донецком направлении общие потери ВСУ составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, а также семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании. Средствами противовоздушной обороны у Часового Яра сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Водяное и Угледар. Потери украинских войск составили до 110 военнослужащих, один танк, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация». Авиацией и артиллерией поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым