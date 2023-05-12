В Казани на месте бывшего тубдиспансера появится трехэтажное лабораторное отделение

Как выяснило «Реальное время», здание бывшего казанского тубдиспансера на улице Шаляпина снесут для строительства лаборатории кожно-венерологического диспансера. В настоящее время специалисты разрабатывают проектную документацию, необходимую для проведения работ. О том, что учреждение планируется «посадить» именно в этом месте, сообщалось еще в сентябре прошлого года. К тому моменту бывшие хозяева участка полностью перебазировались в новое здание на территории Горкинско-Ометьевского леса.

Капремонт и снос: что ждет бывший тубдиспансер?

Работы по реновации старого медучреждения затронут участок общей площадью 10,3 тысячи кв. метров. Согласно заданию на проектирование, на нем расположены: два гаража с пристроем, механическая мастерская, ангар, три склада, хозяйственно-бытовой корпус, стационар, лаборатория и две поликлиники. Сносу подлежит как раз таки одна из последних, а именно старое полуразрушенное здание №20, в котором ранее располагалось ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».

Стоимость инженерных изысканий и подготовки проектной документации для демонтажа этой постройки составляла 1,8 миллиона рублей. Работы, заказчиком которых выступало ГКУ «Главинвестстрой Татарстана», были выполнены еще в период с января по март текущего года. Как уточняется в требованиях к проекту, помимо дома, на территории должны быть демонтированы все наружные сети. После проведения работ почва должна быть рекультивирована, а участок спланирован для дальнейших работ.

Напомним, что это здание соседствует с новой поликлиникой, которая соединена с ним специальным коридором, проходящим над землей. Данная постройка была возведена не так давно относительно той, что предстоит снести. Говоря о второй, отметим, что зеленое здание, покрытое трещинами и облупленной плиткой, знакомо каждому казанцу. Оно стоит на улице Шаляпина еще со времен Советского Союза, а сам комплекс хотя бы раз посещал любой, кто делал флюорографию.

Фото: realnoevremya.ru

Три этажа со множеством лабораторий для изучения микроорганизмов

Теперь на месте бывшего тубдиспансера расположится лабораторное отделение Республиканского кожно-венерологического диспансера. Начальная цена разработки его проекта достигает 3,4 миллиона рублей. При этом подрядчику предстоит включить в нее расчет на закупку всего необходимого инвентаря, оборудования и мебели. Данные работы проводились в то же время, что и подготовка к сносу здания. Что касается остальных построек на этой территории, то их капитально отремонтируют, что также будет учитываться исполнителем.

Как уточняется в документации, источником финансирования всех работ является республиканский бюджет. Площадь проектируемого объекта составит 1,8 тысячи кв. метров. Новое учреждение, что обоснуется в этом здании, будет работать с микроорганизмами третьей, четвертой групп патогенности и возбудителями паразитарных болезней. В его состав должны войти: централизованные серологическая и биологическая лаборатории, а также молекулярно-генетическая лаборатория (ПЦР). Их производительность составит до 6,5 тысячи анализов в день, а количество сотрудников достигнет 35 человек.

Фото: realnoevremya.ru

В подвале здания расположатся гардеробная для персонала, душевая, кладовая, насосная станция и комната для отдыха и приема пищи. На первом этаже обустроят комнату для временного хранения обеззараженных отходов, холл для курьеров, кабинет приема и разбора материалов, ПЦР-бокс, моечную и различные помещения для хранения одежды и оборудования. Также в здании будут второй и третий этаж, которые не будут сильно отличаться по своему функционалу. Исключением станет то, что к ним добавятся помещения для проведения паразитологических исследований, а также микроскопии мазков и соскобов.

Кожвендиспансер был запущен не меньше

Напомним, еще два года назад в Республиканском кожвендиспансере, чьи подразделения раскиданы по разным зданиям и адресам, лелеяли мечты о скором переезде из старых построек под одну крышу — в новый семиэтажный корпус. Здание РККВД проектировали на участке за бывшим рестораном «Акчарлак», но эту землю город продал, и контракт с проектантами расторгли. На знаковой площадке на ул. Ершова теперь планируют построить жилой небоскреб, а для дерматовенерологов и их пациентов пришлось подыскивать новое место.

В сентябре прошлого года главный врач РККВД Искандэр Минуллин рассказал «Реальному времени», что таким местом станет бывшая площадка туберкулезной больницы на улице Спартаковской, рядом с улицей Шаляпина. На тот момент, как сообщал специалист, шел процесс предпроектирования, а сумма только подсчитывалась.

Фото: realnoevremya.ru

По словам Минуллина, на сегодняшний день Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер со всеми своими зданиями представляет собой самое запущенное медицинское учреждение в Казани. При этом оно жизненно необходимо: в данный момент специалисты диспансера прогнозируют подъем заболеваемости сифилисом. Кроме того, его врачи защищают татарстанцев от хламидиоза, влияющего на рождаемость детей. Главврач также напомнил, что в последние годы на первое место в мире вышла такая заболеваемость кожи, как меланома.

Фото: realnoevremya.ru

Тубдиспансер 1905 года и «последний ремонт — в СССР»

Также осенью предполагалось, что новое здание будет семиэтажным и расположится напротив сквера филармонии, рядом с пересечением улиц Спартаковской и Шаляпина. Стоит отметить, что филиал тубдиспансера на этих улицах многие посетители называли не иначе как «тихий ужас». Собственно, состояние здания по-другому и не опишешь. «Последний ремонт делали еще в СССР», — жаловались казанцы.

Ветхое здание (подобное редко встретишь даже в провинции) не вписывается в общую картину мегаполиса. Здание находится в эксплуатации аж с 1905 года. Судя по всему, с определенного момента ремонту оно не подлежало. Посетителям тубдиспансера нужно было пройти в регистратуру, которая располагалась на той же территории в одноэтажном ветхом домишке, больше похожем на землянку.

Фото: realnoevremya.ru

При этом еще не так давно учреждение являлось методическим центром в республике по фтизиатрии и пульмонологии. В его состав входили несколько республиканских туберкулезных больниц. Несколько лет в этих обрушающихся стенах РКПД стояло дорогое и современное оборудование. Подробнее — в «изнанке» от «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин