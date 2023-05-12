Татарстан займется восстановлением города Рубежного в ЛНР

Фото: пресс-слжуба раиса Татарстана

Татарстан займется восстановлением города Рубежного, который находится неподалеку от Лисичанска. По поручению раиса республики Рустама Минниханова на территорию выехали премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров. Было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

Главная задача, которую ставит Татарстан в восстановлении Рубежного, — приведение в порядок необходимой инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности людей — это газ, вода, электроснабжение.

Делегация республики осмотрела Рубежное и посетила соседний Лисичанск, который тоже находится под шефством Татарстана, и ознакомилась с работами по его восстановлению.

Город Рубежное был обозначен как дополнительный подшефный Татарстану город в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Татарстан продолжает оказывать помощь Лисичанску. 2 мая Казань отправила в Лисичанск четвертую в этом году партию гуманитарного груза весом около 90 тонн. Город направил продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены и стройматериалы, а еще подарки ко Дню Победы для ветеранов и семена для посадки по запросу местных жителей. Мобилизованным казанцам доставят тепловизоры, приборы ночного видения, квадрокоптеры, рации, прицелы, кронштейны и другое спецоборудование.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Напомним, Татарстан взял шефство над Лисичанском в июле 2022 года. Тогда же в город приехали специалисты из республики, чтобы обследовать город. В сентябре в Татарстане появилась должность вице-премьера, отвечающего за Лисичанск. Ее занял префект казанской территории «Старый город» Евгений Варакин.

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Маргарита Головатенко