Рустам Минниханов раскритиковал районы Татарстана за ненадлежащий уровень работы ритуальных служб

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции раскритиковал некоторые районы республики за отсутствие должного уровня организации работы ритуальных предприятий. Их список не приводится.

Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, в некоторых районах региона на сегодняшний день отсутствуют специализированные организации, занимающиеся оказанием ритуальных услуг. Их работу выполняют отдельные коммерческие компании.

Сфера организации похоронного дела и оказания ритуальных услуг в прошлом году в Татарстане оказалась в числе тех, где выявили коррупционные проявления. В списке также земельные отношения, градостроительство и дорожное хозяйство.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в апреле в Татарстане вынесли обвинительно-оправдательный приговор по первому в республике делу о монополии в сфере ритуальных услуг. Набережночелнинский суд признал виновным по четырем эпизодам превышения полномочий директора городского кладбища Ришата Шайхулова.



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Татьяна Демина