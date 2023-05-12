В Госдуму внесли законопроект о проведении «Игр будущего» в Казани в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Государственную думу внесли законопроект, направленный на проведение «Игр будущего» в Казани в 2024 году, сообщили ТАСС в комитете Госдумы по физкультуре и спорту.



Законопроект содержит комплекс положений, принятие которых необходимо для успешного проведения «Игр будущего» и продвижения соревнований на международной арене.

«Игры будущего» — международный турнир нового формата, который включает в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. В соревнованиях примут участие 2 тысячи спортсменов из более чем 100 стран мира. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце апреля в Казани открылась стела, ведущая обратный отсчет в 300 дней до старта «Игр будущего».

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам «Игр будущего», выразил гордость, что «такие соревнования рождены именно в России»:

— Убежден, что «Игры будущего» позволят раскрыть эту истину во всей ее полноте. И мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России, что активно набирающий популярность, захватывающий функционально-цифровой спорт получил в нашей стране новые возможности, масштаб и перспективу, — сказал президент.

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Маргарита Головатенко