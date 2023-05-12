Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.



Проект предусматривает введение базового высшего на срок от 4 до 6 лет и специализированного высшего образования от года до 3 лет.

Реализация пилотного проекта будет проходить на базе шести вузов: Балтийского федерального университета, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургского горного и Томского государственного университетов.

Сегодня министр науки и образования России Валерий Фальков выступил с инициативой убрать из высшего юридического образования квалификацию бакалавр. По его мнению, оно должно быть базовым и достаточным для продвижения по карьерной лестнице без необходимости получать дополнительные степени. Магистратуру, в которую выпускники-бакалавры обычно идут после 4 лет обучения, он предложил использовать лишь для получения более узких, уникальных знаний и исследовательской деятельности.



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Маргарита Головатенко