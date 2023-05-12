Экс-замдиректора ФСИН России Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки

Экс-замдиректора ФСИН России Валерия Максименко приговорили к девяти годам колонии за взятки и злоупотребления, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Максименко лишили звания. С него взыщут более 370 млн рублей.



Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями против Максименко выдвинули в 2020 году. Тогда же он был задержан.



Фото: fsin.su

По версии СК РФ, в 2018 году экс-замглавы ФСИН организовал между территориальными управлениями ФСИН и Управлением строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу ФСИН нелегальное заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2026 гг.)».

В Следкоме заявили, что в результате действий Максименко не исполнена ФЦП на 2018—2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей и не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы. Ущерб строительной организации составил более 189 млн рублей.

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Маргарита Головатенко