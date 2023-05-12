В России запустят программу поддержки военных врачей и медперсонала

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России объявило о запуске с 1 января 2024 года программы поддержки врачей, фельдшеров и медсестер, приезжающих работать в гарнизонные медучреждения. Им будут предоставлять единовременные компенсационные выплаты, размер которых достигает 2 млн рублей.



За работу в воинских частях вне населенных пунктов Дальневосточного федерального округа, районов Крайнего Севера и Арктической зоны фельдшеры и медсестры получат 1 млн рублей. Для врачей компенсация в два раза больше — 2 млн рублей.

Фельдшерам и медсестрам, приехавшим на работу в гарнизонные медсанчасти на удаленных и труднодоступных территориях, выплатят 750 тысяч рублей. Врачи получат по 1,5 млн рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Компенсацию в размере 500 тысяч рублей предусмотрели для фельдшеров и медсестер за работу в воинских частях, дислоцированных вне населенных пунктов на других территориях. Для врачей она в два раза больше — 1 млн рублей.

Чтобы получать выплату, специалисту потребуется заключить трудовой договор как минимум на 5 лет. Это может быть как уже практикующий врач, фельдшер и медсестра, так и выпускник медицинского вуза.



Напомним, по поручению президента России Владимира Путина с 1 января 2023 года медики дефицитных специальностей получают специальные социальные выплаты. Размер доплаты в зависимости от специальности составляет от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц.

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Татьяна Демина