Праздник «Изге Болгар жыены» в Татарстане соберет более 40 тысяч гостей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Праздник «Изге Болгар жыены» («Священное Болгарское собрание» — тат.) в городе Болгаре в Спасском районе Татарстана посетят более 40 тысяч гостей, включая участников Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».



«Изге Болгар жыены» посвящен Дню принятия ислама Волжской Булгарией в 922 году. В Татарстане его отмечают 21 мая.

В этом году на празднике организуют выставку реликвий пророка Мухаммеда, всего будут экспонироваться десять предметов. Раритеты привезли в Казань специальным рейсом. Проект реализуется по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

На «Изге Болгар жыены» ожидаются театрализованное представление, концерт и общее чтение намаза в полдень. На мероприятии будут продавать товары духовного назначения, сувениры, изделия народных художественных промыслов и халяльные продукты.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В середине апреля Кабмин Татарстана утвердил республиканский план подготовки и проведения «Изге Болгар жыены» в 2023 году. В списке 28 пунктов.

Питание участников мероприятия и обед VIP-гостей на торжественном мероприятии «Изге Болгар жыены» обойдется почти в 2,5 млн рублей. Кормить участников обедами будут с 19 по 21 мая.

В 2022 году в Татарстане масштабно отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Церемония открытия «Изге Болгар җыены» проходила в Болгаре 21 мая. Ее посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и другие.

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Маргарита Головатенко