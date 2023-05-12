Правительство не поддержало поправки об освобождении от мобилизации не служивших в армии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания комиссии.



Инициативу внес 25 октября депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Он отмечал, что президент России Владимир Путин в выступлении от 21 сентября указывал, что частичной мобилизации будут подлежать «только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Хотя в открытой части указа от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации эти критерии отсутствуют, граждане следовали обозначенным президентом принципам.

Кабинет министров в отзыве указал, что защита Отечества в соответствии с ч. 1 ст. 59 Конституции РФ — долг и обязанность гражданина России. Расширение перечня категорий граждан, которым будет предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, назвали нецелесообразным.

Министры указали, что в пояснительной записке отсутствует анализ правоприменительной практики, который бы позволил определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы и оценить степень влияния на обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных сил РФ и других войск и формирований в условиях частичной мобилизации.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Накануне в Госдуму внесли законопроект о праве зачисления участников специальной военной операции (СВО) в образовательную организацию среднего и высшего образования без вступительных испытаний.



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Маргарита Головатенко