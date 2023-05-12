На строительство канализационных очистных сооружений в Иннополисе направят 993 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на строительство объекта «Канализационные очистные сооружения г. Иннополис» особой экономической зоны «Иннополис» готовы выделить 993,3 млн рублей. Источник финансирования в проекте контракта не указан.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по зданию решеток и песколовок, комплексу доочистки (УФ-обеззараживания, воздуходувной и реагентного хозяйства), резервуару технической воды, узлу обезвоживания осадка, канализационной насосной станции и так далее. В задание также входят пусконаладочные работы.

Поиск подрядчика ведет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Аванс составит десятую часть от стоимости контракта.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Согласно документации по итогам инженерных изысканий, участок строительства расположен в северной части Высокогорского района Татарстана в Иннополисе, в квартале Технический, в 404 метрах северо-западнее поселка Восточная Звезда.

В марте «Реальное время» писало, что ОЭЗ «Иннополис» сократила свои требования к ПСО «Казань» по ранее выставленным претензиям на полмиллиарда рублей из-за некачественно построенных очистных. Спор между особой экономической зоной и компанией Равиля Зиганшина, которая выступала в качестве подрядчика по строительству инженерных коммуникаций, продолжается третий год.

Поначалу Иннополис требовал от ПСО возместить 503,5 млн рублей, в том числе около 211 млн рублей за понесенные убытки. Но после нескольких экспертиз в ОЭЗ сократили сумму требований к подрядчику. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина