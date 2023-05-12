Илон Маск представил нового гендиректора Twitter

Американский миллиардер и владелец Twitter Илон Маск представил в качестве генерального директора соцсети Линду Яккарино. Об этом он написал в своем аккаунте.

— Линда сосредоточится на бизнес-операциях, а я сосредоточусь на дизайне продукта и новых технологиях, — написал Маск.

Бизнесмен отметил, что хочет превратить платформу в «универсальное приложение».

Фото: pixabay.com

Согласно данным из открытых источников, Линда Яккарино родилась в США примерно в 1963 году. Она работает председателем отдела глобальной рекламы и партнерства в NBCUniversal.

О переменах в руководстве соцсети миллиардер сообщил накануне. Маск писал, что новый гендиректор приступит к работе примерно через шесть недель.

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Айрат Назипов