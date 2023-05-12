Рустам Минниханов поручил навести порядок с целевым использованием грантов в сельском хозяйстве

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил «навести порядок с целевым использованием грантов в сельском хозяйстве». Это, в частности, касается средств, выданных на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, сообщает его пресс-служба.

— Государство раздает гранты сельхозпроизводителям. Но надо же не только деньги раздавать, но и контролировать, сопровождать проекты, — обратил внимание Рустам Минниханов, заявив, что «коррупция всегда там, где средства есть».

Фото: tatarstan.ru

Напомним, на коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана раис республики попросил глав районов стимулировать местных предпринимателей на получение грантов. Он обратил внимание, что благодаря целевой поддержке в регионе выросли многие крепкие хозяйства.

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Татьяна Демина