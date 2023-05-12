Жилье из маневренного фонда Казани будут предоставлять максимум на два года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Срок договора ограничен для казанцев, чьи квартиры стали непригодными для проживания

В Казани антикоррупционную экспертизу проходит проект изменений в постановление исполкома о создании маневренного муниципального жилищного фонда для временного проживания оставшихся без жилья людей. Например, если изначально договор найма жилого помещения для граждан, чьи квартиры стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, можно было заключить на «иной срок», то теперь это возможно до завершения расчетов с гражданами или предоставления им жилых помещений, «но не более чем на два года».



Есть и другие изменения. Например, учет жилых помещений маневренного фонда будет вести не Управление жилищной политики исполкома, а Комитет ЖКХ. Казанцы, которые потеряли жилье в результате чрезвычайных обстоятельств, смогут заключать договор на получение временной жилплощади до завершения расчетов либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также из списка документов собираются исключить:

документы, содержащие сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в жилых помещениях совместно с заявителем и членами его семьи;

сведения из органа технической инвентаризации о наличии жилья в собственности или об осуществлении сделок по его отчуждению до 1 января 2020 года в Татарстане на заявителя и членов его семьи;

заключение городской межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

Маневренный жилищный фонд создали по требованию прокуратуры

Маневренный жилищный фонд для временного проживания оставшихся без жилья людей создали почти два года назад, в июне 2021 года, после требования прокуратуры. Причем сначала представление было отклонено, и дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону ведомства.

На жилье смогут претендовать несколько категорий граждан:



если проводится капремонт или реконструкция дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

если единственное жилье стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

если банк забрал единственное жилье, взятое в ипотеку или за счет займа;

если жилье стало непригодным для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Соответственно, в большинстве случаев договоры найма заключаются до завершения капремонта, предоставления нового жилья и после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание.

Фонд будет формироваться из находящихся в муниципальной собственности свободных и приобретенных за счет средств бюджета жилых помещений. Они не подлежат приватизации, обмену, отчуждению и сдаче в аренду. Точный список объектов не раскрывается, он будет утверждаться постановлением исполкома. Все расходы на содержание, текущий ремонт и оплату жилищно-коммунальных услуг возьмет на себя Комитет ЖКХ. На каждого человека полагается не менее 6 квадратных метров.

Заявителю могут отказать в предоставлении жилого помещения маневренного фонда в случаях, если тот не представил некоторые документы, полный список которых можно посмотреть в постановлении, или же они оказались недостоверными. Или если у одного из членов семьи вдруг обнаружится право собственности или пользования другим жилым помещением.

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Дарья Пинегина