«Некачественную работу не надо принимать!»: Минниханов призвал контролировать реализацию программы «Наш двор»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции призвал глав районов и городов лично контролировать реализацию республиканской программы «Наш двор». Плохо выполненные работы он поручил не принимать.

— Некачественную работу не надо принимать! Вы, главы районов и городов, должны лично все контролировать, — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

Раис Татарстана обратил внимание, что на реализацию программы «Наш двор» республика выделяет большие суммы и она востребована у жителей. Поэтому все работы должны быть выполнены на должном уровне.

— Мне просто обидно, что мы вкладываем огромные средства, а работы некачественные. Мы же платим полным рублем, — сказал Рустам Минниханов.



Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Напомним, в 2023 году на реализацию программы «Наш двор» в Татарстане потратят 9 млрд рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы. Всего же за 3 года по программе благоустроили 3 379 дворов за 25 млрд рублей.

Результатами реализации республиканской программы «Наш двор» будет охвачен каждый второй житель Татарстана, рассказывала ее куратор Арина Петрова. Это 2 миллиона человек.



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Татьяна Демина