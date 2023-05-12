В Челнах могут запустить производство электромобиля «Атом»

Российский электромобиль «Атом», представленный проектом АО «Кама» гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина и бизнесмена Рубена Варданяна, начнут собирать в 2025 году, сообщает «Коммерсантъ».



Сборка новинки намечена на конец 2024 года, а к середине 2025-го компания планирует запустить серийный выпуск и начать массовые продажи, рассказал гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

Площадку для производства в России еще не определили. Для нее рассматривают завод Ford в Набережных Челнах, рассматривается и вариант сборки в других странах, например в Китае.

Внешний вид и размерность для всех серий — единая, это должно сократить расходы при производстве, считают аналитики. «Атом» представят в четырех модификациях: одноместная Delivery, двухместная Duo, четырехместная Taxi и пятиместная Family. Пробег каждой версии на одном заряде — 500 км.

Фото: youtube.com/iXBT.com

Вариативность скоростных характеристик варьируется в зависимости от модели — от 130 км/ч у моделей для такси и доставки до 170 км/ч у остальных. «Атомы» будут поставлять с операционной системой АТОМ OS, которой можно управлять с помощью приложения на смартфоне.

Сергей Когогин рассказывал, что вложил в разработку отечественного автомобиля на батарейках 30 млн рублей. Сумма не входит в 360 млн рублей, выделенных непосредственно КАМАЗом.

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Маргарита Головатенко