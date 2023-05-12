В Мамадыше построят розарий — единственный в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Мамадыше построят первый в Татарстане розарий, идея принадлежит предпринимателю Ромику Паляну, занимающемуся оптовой торговлей цветами — как российскими, так и импортными из Кении, Эквадора, Голландии, сообщили в пресс-службе Мамадышского района.



Компания, в которой работает предприниматель, обеспечивает товаром более 1,5 тыс. точек по всей России. Идея о собственном производстве пришла в период пандемии.

— Розарий, который мы будем строить в Мамадыше, станет единственным в Татарстане. Это не просто коммерческий проект — это моя мечта. Если все сбудется, будет развиваться по плану, Мамадыш будет греметь на всю Россию. А он того стоит! Более того, в перспективе мы планируем увеличить производственные площади, — рассказал Палян. Сейчас у него чуть более 1 га на промышленной площадке «Вятка».

Фото: mamadysh.tatarstan.ru

Предприниматель окончил школу №4 в Мамадыше и уехал в Казань в 2010 году. Он захотел строить бизнес в родном городе. Также его привлекли низкие тарифы на газ и электричество, что важно для тепличного дела. Как объясняет сам Ромик Палян, розарий — дорогое удовольствие: ночью не обойтись без досвечивания, а это до 2 МВт в час.

Сборку конструкции теплицы начнут в ближайшее время, запуск производства намечен на октябрь-ноябрь. На 1 га земли бизнесмен сможет выращивать до 40 тыс. роз в неделю. Предпочтение отдадут голландским сортам цветов. Все главные процессы на производстве будут автоматизированы. На 1 га теплицы будут трудиться до 20 человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко