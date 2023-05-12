Бегишево требует от структуры Росавиации устранить недостатки в реконструкции аэропорта

Как Бегишево и заказчик-застройщик реконструкции обменялись претензиями

Реконструкция второй очереди международного аэропорта Бегишево завершилась осенью, в сентябре, тогда же Росавиация выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Однако уже спустя месяц в Бегишево предъявили претензии к заказчику-застройщику — подведомственному Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», потребовав устранить недостатки, выявленные по итогам реконструкции первой очереди. Дело рассматривает татарстанский арбитраж.

Еще через месяц «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» («АГА (А)») выставила встречные требования, подав иск в Арбитражный суд Москвы. Среди них штраф в 876 тысяч рублей за нарушение условий договора аренды федерального недвижимого имущества и требование выполнить текущий ремонт. В частности, на рулежной дорожке А — устранить трещины и сколы, волнообразования, локальную просадку в асфальтобетонном покрытии, а на рулежной дорожке В — сетку трещин, сколы, волнообразования в районе расположения основных стоек шасси ВС. «АГА (А)» также потребовала отремонтировать рулежную дорожку С, очистные сооружения и другое имущество.

Нижнекамская воздушная гавань попросила суд приостановить производство по делу до вступления в законную силу судебного акта по своему иску к «АГА (А)». Московский арбитраж удовлетворил ходатайство Бегишево, и в апелляции решение устояло.

Фото: aviateka.su

Бегишево: «АГА (А)» злоупотребляет своим правом»

Бегишево требует от «АГА (А)» безвозмездного устранения недостатков арендованного имущества, ссылаясь на Гражданский кодекс РФ, согласно которому такую ответственность несет арендодатель (п. 1 ст. 612 ГК РФ).

В сентябре 2015 года Росавиация (госзаказчик) в лице гендиректора ФГУП «АГА (А)» и АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» (АО «Трест Камдорстрой», подрядчик) заключили госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках первой очереди реконструкции аэропортового комплекса Бегишево.

По соглашению подрядчик обязан устранить в разумные сроки за свой счет недостатки и дефекты, выявленные госзаказчиком при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ. Гарантийный срок установлен на 5 лет.

В ходе мониторинга состояния объектов федерального имущества Бегишево от 17 июня прошлого года комиссия выявила дефекты и приняла решения: аэропорту предоставить в адрес «АГА (А)» план мероприятий по устранению недостатков и отремонтировать все в срок до 31 июля 2023 года.

Вместе с тем в соответствии с госконтрактом именно подрядчик в течение гарантийного срока обеспечивает устранение своими силами и за свой счет всех недостатков (дефектов), напомнили в Нижнекамске:

— АО «Аэропорт «Бегишево» полагает, что ФГУП «АГА (А)» злоупотребляет своим правом, необоснованно обязывая АО «Аэропорт «Бегишево» принять меры по поддержанию объектов аэродрома в постоянной готовности до момента выхода подрядной организации для проведения ремонтных работ в рамках гарантийных обязательств и не предпринимая необходимых предусмотренных государственным контрактом мер по истребованию выполнения АО «Трест Камдорстрой» гарантийных обязательств, в связи с чем было подано исковое заявление о безвозмездном устранении недостатков арендованного имущества по договору аренды.

Фото: Радик Габдрахманов/ nbc.aero

Стороны договариваются о мировой

По этой причине татарстанский арбитраж привлек к спору в качестве третьих лиц госзаказчика — Росавиацию и подрядчика реконструкции — АО «Трест Камдорстрой». На одно из последних заседаний в мае представитель Бегишево и третьи лица в суд не явились. Аэропорт прислал ходатайство об отложении разбирательства для согласования условий мирового соглашения.

Представитель ФГУП «АГА (А)» не возражал и пояснил, что состоялся совместный осмотр федерального имущества на базе нижнекамской воздушной гавани. В связи с необходимостью выяснения дополнительных обстоятельств и представления новых доказательств суд отложил слушание дела на июнь.

Проект реконструкции Бегишево реализовывали в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Заказчиком выступало Федеральное агентство воздушного транспорта («Росавиация»), а застройщиком — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».



Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Международный аэропорт Бегишево — дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ». Аэропорт допущен к приему и обслуживанию большинства среднемагистральных ВС типа Boeing 737 и его модификаций, Airbus A-319, А-320, А-321 и их модификаций, также имеет допуск к обслуживанию широкофюзеляжных самолетов Boeing-767-300 и его модификаций.

Василя Ширшова