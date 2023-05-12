В России вынесли первый приговор по делу о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа

В России вынесли первый приговор за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 201.1 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ростовской области.



Городской суд Батайска вынес приговор в отношении руководителя оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина. Ему назначили пять лет условно.

Михалин на протяжении двух лет умышленно включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. В управлении ФСБ отметили, что наказание оказалось мягким — вероятно, это связано с полным признанием подсудимым своей вины и возмещением нанесенного ущерба. Приговор вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В январе правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе и за законностью расходования бюджетных средств.



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Маргарита Головатенко