Леонид Якунин: «Вопрос поставили все регионы, так как остро почувствовали кассовый разрыв»

Рустам Минниханов и Александр Цыбульский убедили федеральные власти вернуть подоходный налог регионам

Федеральные власти услышали негодующий ропот Татарстана, Архангельской области и других регионов, потерявших значительную часть налоговых сборов по НДФЛ после введения с 1 января единого налогового платежа. Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко выступили с законопроектом о приоритетном зачислении НДФЛ в региональные бюджеты, то есть подоходный налог пойдет в местную казну, а не на закрытие недоимки федерального бюджета. «Мы рассчитывали выйти с плюсом — до 5 млрд рублей, а получили минус 3,8 млрд рублей», — назвал потери глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин. «Многие регионы ожидают, что к середине года процесс зачисления налоговых доходов с ЕНС будет налажен», — отметили в АКРА.

Как «релоцировать» подоходный налог в домашний регион

Регионы «достучались» до федеральных властей высшего уровня, убедив их в необходимости «релоцировать» подоходный налог «по месту требования» — в региональные и местные бюджеты. С введением механизма единого налогового платежа (все налоги перечисляются одним платежом на единый счет, администрируемый федеральным казначейством) регионы ощутили серьезные потери в сборах по НДФЛ — от 13% до 20% от общей суммы сборов.

Испытав шок, субъекты стали просить о возвращении к прежней системе зачисления НДФЛ: выплатили зарплату — перевели 13% подоходного налога в местную казну, но Минфин РФ настаивал на сохранении единого налогового платежа. В результате долгих переговоров был найден компромиссный вариант — НДФЛ зачисляется в приоритетном порядке, то есть через единый федеральный счет идет сразу в местную казну. Соответствующий законопроект вчера вечером был зарегистрирован в системе Госдумы.

Авторами инициативы выступила группа из пяти влиятельных депутатов Госдумы, среди которых Вячеслав Володин и Александр Жуков, а также четырех сенаторов Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко. Поправки устанавливают первоочередное зачисление НДФЛ в бюджеты субъектов РФ и закрепляются в Налоговом кодексе РФ.

Фото: goverment.ru

Госдума встала на сторону регионов

— Законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в бюджеты регионов внесен в Думу, — сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. — Рустам Минниханов высказал прямую просьбу к законодателям о скорейшем принятии решения по этому вопросу.

Депутат напомнил, что при подведении результатов налоговых сборов за первый квартал этого года раис республики «высказывал большую озабоченность по проблеме неравномерного поступления НДФЛ после введения единого срока уплаты налоговых платежей и единого счета». Стабилизировать налоговые поступления по НДФЛ возможно при изменении порядка его зачисления.

— Законопроект, внесенный Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, предусматривает зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке. Кроме этого, предусматриваются механизмы более оперативного перечисления средств в региональные бюджеты при наличии положительного сальдо единого налогового счета, — сообщил Фаррахов.

Ожидается, что законопроект «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в части совершенствования института единого налогового счета) в ближайшие дни поступит в парламенты регионов. Им предстоит дать свое заключение — одобрить или нет, а также высказать свои замечания к этой инициативе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Хотели выйти в плюс, а оказались в минусе

С большой вероятностью законодательную инициативу Володина — Матвиенко поддержат в республике.

— Этот вопрос ставят все регионы, потому что кассовый разрыв в первом квартале все почувствовали, — рассказал «Реальному времени» глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин.

По его словам, доходы НДФЛ важны для муниципальных образований и республиканского бюджета. Налог распределяется между разными уровнями бюджетов в разной пропорции в зависимости от доходов каждой территории, но для муниципальной казны НДФЛ имеет критически важное значение. По его словам, по итогам первого квартала республика на фоне роста заработной платы и низкой безработицы рассчитывала собрать свыше 5 млрд рублей по НДФЛ, а получила минус 3,8 млрд рублей.

— То, что сейчас законопроектом дается приоритет при зачислении ЕНП, — это правильно, — указал он и выразил надежду, что поправки в НК примут без долгих дебатов: — Скорее всего, его быстро примут. К началу июня, возможно, уже заработает. Если сейчас его официально получим, свои замечания направим, и я думаю, что его примут.

Негодование по поводу «бесшовного» ЕНП прозвучало 27 апреля на заседании коллегии налоговых и финансовых органов РТ. Тогда стало известно, что потери республики по НДФЛ составили 20%. Собрали — 20 млрд, недополучили — 3,8 млрд. Налоговые потери понесли 38 муниципалитетов. «Мы ожидали, что это упростит и улучшит (нашу работу), но пока этого не происходит», — констатировал Якунин. Недостаток этой системы в том, что ни налоговые органы, ни муниципалитеты не могут контролировать ход уплаты НДФЛ.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Ранее глава Архангельской области заявил, что переход на уплату единого налогового платежа вызвал заметное снижение поступлений для бюджетов в первом квартале этого года. «Снижение налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составило 2,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе НДФЛ сократился на 13,1%. При этом около половины квартальных поступлений пришлось на предпоследний день квартала. Мы полагаем, что снизить негативное влияние единого налогового платежа на ритмичность наполняемости региональных бюджетов может исключение из его структуры налога на доходы физических лиц»,— отмечал Александр Цыбульский.

Как сломанный будильник?

Тем не менее регионы хотели большего. «Они хотели, чтобы сохранился старый порядок уплаты НДФЛ, то есть когда организация выплатила заработную плату и тут же заплатила налог», — рассказал один из собеседников «Реального времени». В настоящее время налоговые и финансовые службы в ручном режиме собирают данные о том, «сколько уплачено, выводят свои сальдо». «Регионы рассчитывали, что программа будет работать как часы, а получили «сломанный будильник», — утверждают источники.

Старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова полагает, что перебои в сборах будут урегулированы к июню. «Действительно, многие субъекты с начала года говорили о сложностях прогнозирования налоговых доходов в связи с введением ЕНП. Мы видели, что в некоторых случаях в феврале доходы стагнировали и даже снижались, но в апреле ситуация выровнялась. По нашим данным, многие регионы ожидают, что к середине года процесс зачисления налоговых доходов с ЕНС будет налажен. Мы предполагаем, что все недополученные средства должны быть зачислены в бюджеты субъектов и муниципальных образований, однако очевидно, что это займет определенное время. С учетом предложенной законодательной инициативы (в случае если она будет успешно реализована) такая проблема должна быть снята», — полагает она.

Фото: realnoevremya.ru

Казначейских займов не хватит на покрытие разрывов

Первое чтение пройдет уже в мае. «Действительно, с 1 января 2023 года возникли сложности со своевременным поступлением на счета муниципальных и региональных бюджетов уплаченного НДФЛ, который является основным источником налоговых доходов консолидированных региональных бюджетов в большинстве регионов, — отметила директор — руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Собеседница издания пояснила, что если до 2023 года НДФЛ зачислялся не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода, то в 2023 году — не позднее 28-го числа текущего месяца. Кроме того, если у плательщика не хватает средств, то они делятся между уровнями бюджетов пропорционально, то есть недополучает средства в равной степени каждый из бюджетов. Также отсутствует возможность направить средства единого налогового счета на конкретное обязательство, если по другому есть задолженность.

— С начала текущего года наблюдается неравномерность поступлений в бюджеты регионов по месяцам. Значительное недопоступление прослеживалось в феврале. При этом есть постоянные расходы, например расходы на выплату заработной платы, которые отложить нельзя. Разрывы между недопоступлением доходов и расходами компенсируются казначейскими краткосрочными кредитами. Хотя данные кредиты дешевые, но за их обслуживание все равно приходится платить 0,1%. Есть опасения у регионов и по исполнению бюджетов по итогам года, так как 28-е число — предпоследний рабочий день и есть высокая вероятность перехода значительной суммы налоговых платежей на следующий месяц. То же можно сказать и о третьем квартале текущего года, — добавила Татьяна Тирских.

По ее словам, изменение последовательности и зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке, конечно, положительно отразятся на исполнении региональных бюджетов. «По итогам первого квартала 2023 года мы видели недопоступление по НДФЛ в региональные бюджеты — порядка 200 млрд рублей, или на 22% меньше, чем в I квартале 2022 года. Недопоступление наблюдалось во всех регионах (за исключением Ненецкого автономного округа), более 30% недополучили такие регионы, как Оренбургская, Челябинская, Липецкая, Калининградская области, республики Калмыкия, Адыгея, Ингушетия и Карачаево-Черкесия», — отметила она.

Внесенный в Госдуму законопроект «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» планируется рассмотреть в первом чтении в период весенней сессии 2023 года (май).