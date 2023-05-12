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Россия подала иск в Спортивный арбитражный суд из-за отмены чемпионата мира по волейболу

11:23, 12.05.2023
Россия подала иск в Спортивный арбитражный суд из-за отмены чемпионата мира по волейболу
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) для получения от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсации в размере более чем 76,3 млн долларов из-за отмены чемпионата мира в России, заявили «РИА Новости» в организации.

Организация рассчитывала получить компенсацию в 80 млн долларов, но в ВФВ отметили, что из-за колебания курса требования изменились. Однако 76 млн долларов не являются окончательной суммой, ВФВ может ее увеличить.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России, включая Казань.

1 марта FIVB сообщила о переносе турнира из России в связи с ситуацией на Украине. Иск международной федерации подали 28 апреля 2023 года. 3 мая CAS уведомил FIVB о начале разбирательств.

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Маргарита Головатенко
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