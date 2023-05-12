Владимир Путин поручил принять меры для сокращения оттока россиян за рубеж

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Российские власти должны принять дополнительные меры для уменьшения оттока россиян за границу, в том числе для создания условий возвращения из-за рубежа жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, покинувших места постоянного проживания в период проведения специальной военной операции (СВО).



В одном из пунктов документа, опубликованного в указе главы государства, отмечается, что в 2022 году миграционный отток населения России за рубеж увеличился под влиянием изменившихся социально-экономических условий.

В связи с этим необходимо принять дополнительные меры «по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что как можно быстрее должны быть созданы условия для возвращения в Россию тех, кто покинул страну на фоне специальной военной операции и частичной мобилизации. Однако он подчеркнул, что Россия ждет возвращения своих граждан, за «исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооруженных сил».

Минцифры совместно с профильными ассоциациями работает над созданием мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов. По словам главы совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, речь идет, например, о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

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Маргарита Головатенко