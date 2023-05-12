В МИД России отреагировали на решение Великобритании передать Украине крылатые ракеты

Российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в результате применения Украиной британских крылатых ракет. Такое заявление сделали в российском МИДе.

Речь идет о решении Лондона передать Киеву ракетную систему Storm Shadow, которая имеет возможность нанесения дальнобойного удара с повышенной точностью. В министерстве назвали решение Великобритании «крайне враждебным».

— Заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера НАТО на украинском треке и непримиримого противника России, Великобритания, очевидно, готова переходить любые границы и перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв, — сказано в заявлении.

Фото: ru.wikipedia.org

Подчеркивается, что «вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага».

Storm Shadow — это англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года. Ее приняли на вооружение в 2001 году. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.

В конце апреля сообщалось, что Великобритания закупит для Украины современное вооружение, в том числе и дальнобойные ракеты в рамках Международного фонда помощи Украины (IFU). Эти ракеты можно запускать с земли, воды или воздуха.

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Айрат Назипов