В Крыму разбился вертолет Ми-28 — оба летчика погибли
В Джанкойском районе Крыма два летчика погибли при катастрофе вертолета Ми-28 во время учебно-тренировочного полета. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны России.
Авиакатастрофа произошла 12 мая в 15.42. По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа техники.
На земле разрушений нет. Полет осуществлялся без боекомплекта. На месте работает комиссия Главного командования ВКС.
В конце апреля в Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31. Инцидент произошел при выполнении планового учебного полета. Пилоты успели катапультироваться.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым