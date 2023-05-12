Новости происшествий

23:40 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Крыму разбился вертолет Ми-28 — оба летчика погибли

17:44, 12.05.2023
В Крыму разбился вертолет Ми-28 — оба летчика погибли
Фото: mil.ru (архив)

В Джанкойском районе Крыма два летчика погибли при катастрофе вертолета Ми-28 во время учебно-тренировочного полета. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны России.

Авиакатастрофа произошла 12 мая в 15.42. По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа техники.

На земле разрушений нет. Полет осуществлялся без боекомплекта. На месте работает комиссия Главного командования ВКС.

Фото: mil.ru (архив)

В конце апреля в Мурманской области потерпел крушение самолет МиГ-31. Инцидент произошел при выполнении планового учебного полета. Пилоты успели катапультироваться.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также