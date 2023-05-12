40 тысяч гостей и 10 подлинных реликвий пророка

На «Изге Болгар җыены» приедут участники трех форумов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году на «Изге Болгар жыены» в Болгаре ожидают до 40 тысяч гостей. Главной особенностью праздника, посвященного Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, станет однодневная выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда из десяти экспонатов. Детали — в материале «Реального времени».

Только один день

О реликвиях муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил еще в феврале:

— Мы слышим критику: «Я уже был в прошлом году, было холодно, я гулял, ходил, что вы мне сейчас нового покажете?» И в этом году мы хотим привезти священные реликвии пророка Мухаммеда. Это 10 предметов. Пока что думаем выставить в один день, чтобы осталась какая-то сакральность, смысл, цель поехать всей семьей прикоснуться к истории, — рассказал он.

— Выставка будет привезена в Казань специальным рейсом, — сообщил на пресс-конференции заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. По его словам, экспонаты можно будет увидеть в выставочном зале комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году» на минус первом этаже.

У Памятного знака в 9 утра начнется концерт, который перейдет в 11 утра сначала в официальную часть, а потом в театрализованное представление. В этом году одной из тем станет 840-летие Кул Гали, автора поэмы «Кысса-и Йусуф» — о пророке Юсуфе. В полдень пройдет коллективное чтение праздничного намаза на площади у Соборной мечети.

— Выставка будет привезена в Казань специальным рейсом, — сообщил на пресс-конференции заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин. Фото: dumrt.rt

Также гости смогут посетить ярмарку изделий народных промыслов, послушать лекции от Духовного управления мусульман РТ. Наверняка большой интерес вызовет интерактивная площадка «История письменности» — с рассказами о технологии производства средневековых чернил и арабской каллиграфии. А также соревнования по борьбе на поясах.

Было 20 тысяч, будет 40 тысяч

В прошлом году «Изге Болгар жыены», посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, собрал 20 тысяч человек. В этом году ждут 40 тысяч. Впрочем, значительная нагрузка на мероприятие связана и с тем, что праздник посетят участники ХIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». На нем ожидается около 15 тысяч человек, многие из которых хотят принять участие и в «Изге Болгар жыены». Также готовятся к выезду около 5 тысяч человек из районов республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, 21 мая в Болгаре начнется V Международный Болгарский форум «Богословское наследие мусульман России» при участии Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева, он продлится до 26 мая. 21 мая завершится трехдневный XIII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия».