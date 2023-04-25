Итоги дня: Россия допустила отказ от моратория на размещение ракет средней дальности, Байден хочет новый срок
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 25 апреля:
- К концу апреля годовая инфляция в России снизилась до 2,5%, заявил помощник президента страны Максим Орешкин. По его словам, активно растут и зарплаты, а банки продолжают выдавать населению и компаниям кредиты.
- В Казани увековечили память бывшего советника президента Татарстана и депутата Госдумы Тимура Акулова. Мемориальная доска, посвященная ему, появилась на фасаде здания по ул. Чехова, 35.
- МИД России в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Молдавии в Москве и закрывает въезд ряду официальных лиц страны. На прошлой неделе она объявила персоной нон грата дипломата российского посольства в Кишиневе, который якобы допустил нарушения, пытаясь добиться въезда в республику раиса Татарстана Рустама Минниханова, которого Кишинев объявил «нежелательным лицом».
- Минцифры России разработало законопроект, обязывающий Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов, а не только из App Store. Проект может быть внесен в Госдуму уже в текущую сессию.
- Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что финансов на завершение строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани не хватает. В этом году завершится первый этап, соединяющий улицу Гвардейскую и проспект Победы.
- Минцифры России планирует до конца мая проработать вопрос об обязательной предустановке отечественной операционной системы на персональные компьютеры (ПК) и ноутбуки, продаваемые в стране. Выбраны четыре варианта — Astra Linux, Alt Linux, РОСА и РЕД ОС.
- Россия может отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Из-за «дестабилизирующих военных программ» США и их союзников он становится более хрупким, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
- В Госдуме предложили пожизненно запретить пользование кикшерингом лицам, которых наказывали за пьяное вождение самоката. С инициативой выступил депутат Султан Хамзаев, указав, что сейчас отсутствует значимое наказание за езду и нарушение ПДД на СИМах в состоянии опьянения.
- Госдума 16 мая может принять законопроект, разрешающий регионам России усыплять бездомных собак, нападающих на людей. Документ предполагает возможность губернаторам и заксобраниям устанавливать на их территориях порядок обращения с беспризорными животными.
- Правительство России отозвало из Госдумы проект налоговых поправок, включая обязанность для отечественных компаний взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства. В документ потребовалось внести технические уточнения.
- Обратный отсчет 300 дней до первых международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего» запустят в городах, в которых пройдет торжественная церемония — Москве и Казани. Индикатор загрузки отсчета запустят вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Правительство Татарстана планирует изменить порядок выдачи академических и социальных стипендий студентам и аспирантам. Согласно проекту постановления, студентам-бюджетникам с очного отделения смогут назначать повышенные выплаты лишь за особые достижения в различных областях, отвечающие специальным критериям.
- В Татарстане за первый квартал 2023 года возбудили 51 уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. В целом за год в регионе заводят около 200—230 уголовных дел по статье 143 Уголовного кодекса России.
- В Казани в понедельник, 24 апреля, зафиксировали повторение температурного рекорда, зарегистрированного в этот же день в 1975 году — 22,8 градуса тепла. На среду, 26 апреля, в Татарстане спрогнозировали ухудшение погоды — сильный ветер, грозу и локально град.
- «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Компания получила право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. Завод Mercedes в России также перешел к «Автодому».
- Президент США Джо Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году — о своих планах он объявил официально. Сделал политик это спустя ровно 4 года после объявления в участии в выборах 2020 года.
- Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск считает, что использование доллара в качестве оружия приведет к отказу от него в других странах. Так он прокомментировал сообщение пользователя Twitter, что сейчас дедолларизация мировой экономики идет в десять раз быстрее, чем в предыдущие 20 лет.
Ключевые события 426-го дня специальной военной операции на Украине:
- 37-летний журналист из Нижнекамска Александр Комаров погиб в зоне специальной военной операции. Он был добровольцем в татарстанском батальоне «Алга».
- Министр обороны России Сергей Шойгу провел ряд двусторонних переговоров с прибывшими в Москву главами военных ведомств Ирана, Сирии и Турции. Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества и различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности.
- В Минобороны России заявили, что на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н. п. Двуречная и Синьковка Харьковской области. Около н. п. Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР) пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
- На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР). Ударами артиллерии Южной группировки войск поражены украинские подразделения около н. п. Богдановка, Красное и Ступочки (ДНР).
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация оказали им непосредственную поддержку. Они пресекали попытки ВСУ перебросить туда резервы.
- За сутки в интересах поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска российской авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 62 огневые задачи.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ около н. п. Угледар, Павловка (ДНР), Новоданиловка и Каменское Запорожской области. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
- У Селидово (ДНР) уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 15 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесАвтоЭкономика
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