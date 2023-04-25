В Татарстане за три месяца возбудили 51 уголовное дело по фактам нарушений правил охраны труда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первый квартал 2023 года возбудили 51 уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.



— Проводятся серьезные проверки, которые влекут наложение штрафов. Понятно, что наложение штрафов и суммы серьезные, но более страшным является то, что мы теряем людей. А это значит, [будут] семьи, которые остались без кормильца, это, к сожалению, дети, которые потом будут расти без одного из родителей, — прокомментировала она.

Эльмира Зарипова уточнила, что количество заведенных в начале 2023 года уголовных дел по фактам нарушения требования охраны труда в Татарстане осталось примерно на уровне прошлого года. В целом за год в регионе заводят около 200-230 уголовных дел по статье 143 Уголовного кодекса России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В прошлом году обвинительных приговоров было 14. Пока по первому кварталу [2023-го] обвинительных приговоров нет, — уточнила глава Минтруда Татарстана.

Одно из уголовных дел в Татарстане завели в этом году по факту гибели 61-летнего машиниста автокрана. Трагедия произошла на территории одного из предприятий Тукаевского района 22 марта.



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Татьяна Демина