В зоне действия СВО погиб журналист из Нижнекамска Александр Комаров

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Журналист из Нижнекамска Александр Комаров погиб в зоне действия специальной военной операции. Ему было 37 лет, сообщил председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.



Александр Комаров начал карьеру корреспондентом на телеканале НТР, затем был ведущим новостей. В последние годы он возглавлял отдел производства программ. Многие годы Александр Комаров занимался поисковой работой. И одной из главных тем его творчества было возвращение имен героев Великой Отечественной войны, патриотический подвиг российского народа.

Журналист не служил в армии, но после начала СВО решил пойти добровольцем в татарстанский батальон «Алга».

— От имени Союза журналистов Татарстана, от себя лично выражаю глубокие соболезнования близким и родным Александра Комарова. Память о нем навсегда в наших сердцах! — сказал председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

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Маргарита Головатенко