Джо Байден будет выдвигаться на пост президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году, об этом американский лидер заявил в эфире CNN.



— Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США, — сказал Байден.

Ранее американские СМИ сообщали, что Байден может объявить о планах побороться за переизбрание 25 апреля — спустя ровно четыре года после объявления в участии в выборах в 2020 году.

Фото: pixabay.com

Недавние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что большинство демократов готовы поддержать Байдена, а большинство республиканцев — его главного политического оппонента Дональда Трампа, если их выдвинут в качестве кандидатов на президентский пост, сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко