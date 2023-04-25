В Госдуме могут разрешить регионам усыплять бездомных собак

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Госдума может 16 мая принять в первом чтении законопроект, разрешающий регионам усыплять бездомных собак, нападающих на людей, сообщают «Известия» со ссылкой на нижнюю палату парламента.



Документ предполагает возможность губернаторам и заксобраниям устанавливать на их территориях порядок обращения с беспризорными животными. Это позволит регионам с учетом мнения местного населения принимать свои законы, определяющие судьбу бездомных собак, и решать вопрос об их усыплении.

Как пояснил один из авторов законопроекта Николай Будуев, нынешний закон об обращении с животными строг и не позволяет применять к бездомным собакам более жесткие меры. Он напомнил, что в некоторых субъектах России участились случаи нападения бездомных собак, поэтому вести речь о такой мере, как усыпление, необходимо.

Так, животные в регионах Сибири становятся агрессивными в том числе из-за холода и голода. Они объединяются в стаи и могут напасть на людей. Особенно опасными в таких случаях становятся собаки, скрещенные с волками, утверждает Будуев.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В апреле в Госдуму внесли законопроект, которым предусматривается пересмотр действующих норм в отношении бездомных животных. Предлагается умерщвлять безнадзорных животных, если они проявляют агрессию.

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Маргарита Головатенко