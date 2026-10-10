РБК: задержали начальника управления лесного хозяйства Минобороны

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере

Фото: Динар Фатыхов

В Москве задержали начальника Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении Закаморного возбудили 8 октября. Тогда же он был задержан, заявил собеседник издания. На следующий день Хамовнический районный суд Москвы отправил его под стражу на два месяца. Ходатайство об избрании меры пресечения поступило от следователя Главного военного следственного управления СКР.

Следствие считает, что Закаморный получил взятку на сумму более 10 млн рублей за общее покровительство коммерческой структуре, говорят источники РБК.

Напомним, недавно в РБК сообщали, что Дмитрия Костыгина отправили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Бывший совладелец сети гипермаркетов «Лента» и сети «Рив Гош» отправлен под домашний арест на 1 месяц и 28 суток — до 6 декабря.



Галия Гарифуллина