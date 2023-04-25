МИД России объявил о высылке молдавского дипломата после ситуации с Миннихановым

МИД России в качестве ответной меры высылает одного сотрудника посольства Молдавии в Москве и закрывает въезд ряду официальных лиц страны, сообщили в ведомстве.



Главе молдавского диппредставительства в Москве Лилиану Дарию была вручена соответствующая нота. В сообщении указывается, что российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России в ответ на «ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии».

На прошлой неделе Молдавия объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Кишиневе. Как комментировал ситуацию глава МИД страны Нику Попеску, российские дипломаты допустили нарушения, пытаясь добиться въезда в республику раиса Татарстана Рустама Минниханова.

До этого власти Молдавии объявили Минниханова «нежелательным лицом» и запретили въезд в республику. Он направлялся в Гагаузскую автономию, чтобы поддержать Виктора Петрова — кандидата на пост башкана (главы) Гагаузии на выборах, назначенных на 30 апреля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Молдавии во въезде раису Татарстана очередным недружественным шагом.



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Маргарита Головатенко