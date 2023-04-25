Илон Маск назвал условие, при котором страны откажутся от доллара

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск считает, что использование доллара в качестве оружия приведет к отказу от него в других странах. Его слова приводит RT.

— Если вы вепонизируете валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования, — считает предприниматель.

Так он прокомментировал сообщение пользователя Twitter о том, что сейчас дедолларизация мировой экономики идет в десять раз быстрее, чем в предыдущие 20 лет.

Фото: flickr.com

В начале марта Reuters писало, что доллар в течение долгого времени оставался ведущей валютой в торговле нефтью. Но санкции против России могут подорвать господство американской валюты. Всему виной действия властей США, отмечали авторы статьи.

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Айрат Назипов