За патент или значок ГТО: в Татарстане меняют правила выдачи повышенных стипендий

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Как выяснило «Реальное время», правительство Татарстана планирует изменить порядок выдачи академических и социальных стипендий студентам и аспирантам. Соответствующий проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 2 мая. Согласно документу, студентам-бюджетникам с очного отделения смогут назначать повышенные выплаты, но лишь за особые достижения в различных областях, отвечающие специальным критериям.

Не более 10% студентов с повышенной стипендией

Как сказано в документе, достижения студентов для назначения им повышенной государственной академической стипендии должны соответствовать одному или нескольким критериям. Отдельно подчеркивается, что численность обучающихся, которые получают повышенную выплату, не может составлять более 10% от общего числа стипендиатов.

Планируется, что размер такой стипендии будет определяться учебной организацией с учетом мнения совета обучающихся и выборного органа первичного профсоюза.

Возвращаясь к теме критериев, стоит отметить, что повышенная выплата будет начисляться исключительно за достижения студента в учебной деятельности при их соответствии данным нормам:

получение учащимся в течение двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций только оценок «отлично»; получение студентом в течение года награды за результаты проектной деятельности или опытно-конструкторской работы; признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия.

В случае если в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, была зафиксирована пересдача экзамена или зачета по неуважительной причине, выплата не назначается.

Фото: realnoevremya.ru/Мария Зверева

Собственный патент, произведение искусства, золотой знак ГТО: что нужно для повышенной стипендии?

Проект постановления содержит в себе и более подробное разъяснение по каждому из направлений студенческой работы. Так, например, в научно-исследовательской деятельности обучающемуся необходимо соответствовать следующим критериям:

Получение в течение года наград за результаты научно-исследовательской работы; документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый им научный результат (патент); гранта на выполнение научно-исследовательской работы.

Наличие публикации в научном международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании.

Что касается общественной деятельности, то здесь число критериев начинает увеличиваться:

Систематическое участие в проведении или организации общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного или общественно полезного характера.

Систематическое участие в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни вуза, подтверждаемое документально.

Систематическое участие в проведении общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Столько же пунктов необходимо соблюдать и в культурно-творческом направлении:

Получение в течение года награды за результаты деятельности, осуществленной в рамках работы вуза (в том числе в рамках конкурса, смотра и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного или регионального мероприятия).

Публичное представление студентом созданного им произведения литературы или искусства, подтверждаемое документально.

Систематическое участие в проведении публичной культурно-творческой деятельности воспитательного или пропагандистского характера.

Последнее направление, являющееся спортивным, также состоит из трех критериев:

Получение студентом награды за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках международных, всероссийских, ведомственных, региональных мероприятий.

Систематическое участие в спортивных мероприятиях воспитательного или пропагандистского характера.

Выполнение нормативов и требований золотого знака отличия «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Стипендии хватает лишь 15% российских студентов

Напомним, в начале января глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что стипендии студентов не должны быть ниже уровня МРОТ. Тогда он рассказал, что законопроект, предусматривающий этот критерий, будет доработан и внесен в Думу в этом году. Стоит отметить, что Нилов — член ЛДПР, которая вносила подобный законопроект в 2011, 2016 и 2018 годах. В последний раз его отклонили в первом чтении.

Академическая стипендия в России в 2022 году равнялась 1 755 рублям в месяц (ее получают первокурсники и студенты, закрывшие сессию на «удовлетворительно»). При этом многие вузы сами увеличивают эту сумму. К примеру, в КФУ базовая стипендия для тех, кто учится на «четыре», — 2 100 рублей, на одни пятерки — 3 150 рублей. Среди рекордсменов — магистранты в сфере IT Томского государственного университета — их стипендия может равняться 30 тысячам рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

При этом, согласно исследованию сервисов Skillbox и VK, у 32% российских студентов месячный бюджет составляет не более 10 тысяч рублей. Еще 14% рассказали, что в месяц тратят максимум 20 тысяч рублей, а 11% — месячные траты превышают 40 тысяч.



Также около половины молодых людей, поступая в вуз, остаются на содержании родных — 46% сообщили, что основным источником получения средств для них является помощь семьи. Почти каждый второй (48%) сталкивается с финансовыми трудностями. Стипендии хватает лишь 15% студентов. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин