МИД: Россия может отступить от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности становится более хрупким из-за «дестабилизирующих военных программ» Соединенных Штатов и их союзников, Россия может отказаться от него, рассказал в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.



Он указал, что Россия будет оценивать вооружение американского производства, потенциально способного появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), не только по скоростным характеристикам, но и по дальности систем.

— В частности, от конкретных параметров их дальнобойности будет принципиальным образом зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение в тех или иных регионах наземных ракет средней и меньшей дальности, — указал Ермаков.

В апреле посол по особым поручениям МИД Григорий Машков заявил, что Россия может пересмотреть позицию относительно ракет средней и большей дальности на западной границе:

— Оправдана ли на западном направлении текущая линия по неразмещению первыми баллистических ракет средней и большей дальности наземного базирования или нужно уже начинать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые позволили бы в случае ухудшения ситуации оперативно реагировать на вызовы? — задавался вопросом посол.



Тогда же Машков указывал, что Россия считает необходимым запуск на площадке ООН механизма обсуждения всего спектра ракетной проблематики.

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Маргарита Головатенко