Работы по ремонту поликлиник выполнены в Татарстане на 97%
Сейчас ремонт ведут на трех объектах
Работы по ремонту поликлиник выполнены в Татарстане на 97%. Об этом доложил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.
Сейчас ремонт ведут на трех объектах. В целом рализация программных мероприятий в сфере «Здравоохранение» находится на финишной прямой: из 96 объектов отрасли в работе остаются шесть.
— По ремонту 3 стационаров работы закрыты на 96%. За прошедшие две недели завершили пять объектов: по одному в Тюлячинском, Альметьевском районах и в городе Набережные Челны и два объекта в Казани, — передали в пресс-службе раиса Татарстана.
Напомним, на капитальный ремонт Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) имени профессора А.Ф. Агафонова в Казани выделено 163,9 млн рублей. В сумму включены расходы на строительно-монтажные работы, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели и инвентаря.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».