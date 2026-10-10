Работы по ремонту поликлиник выполнены в Татарстане на 97%

Сейчас ремонт ведут на трех объектах

Фото: Динар Фатыхов

Работы по ремонту поликлиник выполнены в Татарстане на 97%. Об этом доложил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Сейчас ремонт ведут на трех объектах. В целом рализация программных мероприятий в сфере «Здравоохранение» находится на финишной прямой: из 96 объектов отрасли в работе остаются шесть.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— По ремонту 3 стационаров работы закрыты на 96%. За прошедшие две недели завершили пять объектов: по одному в Тюлячинском, Альметьевском районах и в городе Набережные Челны и два объекта в Казани, — передали в пресс-службе раиса Татарстана.

Напомним, на капитальный ремонт Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) имени профессора А.Ф. Агафонова в Казани выделено 163,9 млн рублей. В сумму включены расходы на строительно-монтажные работы, установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели и инвентаря.

Галия Гарифуллина