Минцифры России хочет обязать Apple разрешить установку приложений не из App Store

Минцифры России разработало законопроект, обязывающий Apple разрешать устанавливать приложения из сторонних маркетплейсов, а не только из App Store. Проект может быть внесен в Госдуму уже в текущую сессию, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

— Минцифры прорабатывает максимально быстрый вариант его принятия. И надеется, что, может быть, даже успеет в весеннюю сессию внести в Госдуму, — цитирует министра «Интерфакс».

Минцифры рассчитывает, что компания согласится исполнять нормы законопроекта, так как «Apple — добросовестная компания» и «даже заплатила штраф, что в текущие времена очень сложно». В отличие от Google, Apple продолжает работать на российском рынке и продолжает поставлять приложения, подчеркнул Шадаев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале марта «Реальное время» писало об аналитике, который рассказал, что Apple создает пути для бесперебойных поставок iPhone в Россию. Он считает, что прекратить поставки санкционной продукции в РФ по параллельному импорту невозможно.

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Айрат Назипов