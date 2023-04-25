Помощник президента России заявил о замедлении годовой инфляции до 2,5%

На конец апреля 2023-го годовая инфляция в России составила около 2,5%. Такие данные озвучил помощник президента, экс-министр экономического развития страны Максим Орешкин.

По его словам, вместе со снижением инфляции в России активно растут зарплаты. Банки продолжают выдавать населению и компаниям кредиты.

— Оно [банковское кредитование] не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость и корпоративное кредитование, — цитирует Максима Орешкина ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Накануне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что годовая инфляция в стране находится на уровне 3%. По его словам, властям удалось справиться с инфляцией, которая в феврале — марте прошлого года «скакнула до высоких уровней».

По данным Росстата, в марте 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась до 3,51%. В феврале она составила 10,99%



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Татьяна Демина