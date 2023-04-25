В Казани зафиксировали повторение температурного рекорда 1975 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в понедельник, 24 апреля, зафиксировали повторение температурного рекорда, зарегистрированного в этот же день в 1975 году. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.



По данным авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт», днем 24 апреля температура воздуха достигла +22,8°С. Аналогичный показатель в столице Татарстана зафиксировали в это день 48 лет назад.

Напомним, температурный рекорд 24 апреля допустили в Гидрометцентре Татарстана накануне. В полдень зафиксировали от +20 до +22 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Температурный рекорд 24 апреля стал в Казани седьмым с начала 2023 года. Три из них зарегистрировали в конце прошлого месяца. Так, 24 марта метеостанция в Приволжском районе города зафиксировала +11,8 градуса, в Авиастроительном районе — 11,2°С тепла. Температура побила рекорд, установленный в этот же день в 2014 году — 10,5°С тепла.

25 марта температура воздуха в Казани достигала +9,9 градуса, побив абсолютный максимум этого же дня в 2014 году — 9,4°С. На следующий день, 26 марта, был побит рекорд 2020 года (+11,9°С) — воздух прогрелся до +14,7 градуса.

Остальные температурные рекорды весны 2023 года в Казани зарегистрировали в этом месяце. Так, 3 апреля воздух прогрелся до +16,7 градуса, обновив предыдущий абсолютный максимум для этого дня, установленный в 1951 году, — 16,6°С тепла.

На следующий день, 4 апреля, в Казани зафиксировали 18 градусов тепла. Был побит рекорд для этого дня, зарегистрированный в 2020 году, — 16°С.



5 апреля в столице Татарстана температура воздуха поднялась выше +19 градусов. Тем самым был побит рекорд, установленный в этот день в 1990 году (+17,5°С).



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Татьяна Демина